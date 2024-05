Agli Antichi Forni il libro di Bravi

Oggi alle 18.30 alla Galleria degli Antichi Forni i riflettori saranno puntati sul libro "Ricordi della guerra d’Etiopia" di Rolando Bravi (1911-1998) che il figlio Paolo, in qualità di editore, lo ha pubblicato per ricordare il padre, artista e fondatore in città del gruppo Boccioni. Il libro di 340 pagine e le 400 foto, scattate dall’autore, sono collegate tra loro attraverso un diario che ricordano la Campagna d’Africa Orientale (1935-37). L’incontro è introdotto da Lucia Nardi e coordinato da Mina Sehdev, da segnalare le partecipazioni di Edoardo Bressan, docente di Storia contemporanea a Unimc. Ci saranno poi gli interventi di Paolo Bravi e del poeta e scrittore Guido Garufi.