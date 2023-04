Agnello e capra sbranati dal lupo: "C’è paura"

di Ennio Ercoli

Un agnello di circa 40 chili e una capretta gravida di 25 sono stati "sbranati" – presumibilmente dai lupi – a Civitanova, in contrada San Domenico, a circa 400 metri in linea d’aria da via del Molino, arteria che collega il quartiere di Santa Maria Apparente a Civitanova Alta. Sono rimaste solo le ossa della cassa toracica e della lana, mentre nel secondo caso lo scheletro con il pelo delle zampette. "Sono stati sicuramente dei lupi e ormai c’è davvero da aver paura – dice il proprietario Giancarlo Galassi, pensionato, che per diletto si cura di alcuni animali, in un piccolo appezzamento di terreno (circa 4.000 metri quadrati) – perché nell’area circostante, sul lato est, ho rinvenuto delle impronte tipiche di questo animale, che negli ultimi anni ormai ha fatto la comparsa in più zone di Civitanova, dalla foce del Chienti come in contrada San Savino, dove ho dei parenti che li hanno visti. Prima il pericolo per gli automobilisti era costituito dai caprioli. Ma ora stiamo avendo sempre più riscontri di un avvicinamento alla città di un animale selvatico, carnivoro, che di notte può far davvero paura, specie se in gruppo. In campagna, dove non ci sono persone, se gli esemplari sono più di uno possono attaccare anche l’uomo. Controllare e occuparsi della proprietà all’imbrunire o al mattino presto, d’ora in poi, non sarà più tanto tranquillo". Come mai l’incursione in un’area recintata? "Tutto è dovuto ad una vecchia quercia, ormai secca da tempo – ha spiegato Galassi –, che è caduta mesi orsono proprio sulla mia rete, vanificando la protezione. E così è avvenuto quello che è avvenuto. Oltre al danno anche il dolore della mia nipotina – ha aggiunto Galassi – che era affezionata alla deliziosa capretta davvero carina, da fiaba". Sotto il profilo meramente monetario il danno è quantificabile in circa seicento euro. "Ma il problema, la vera spina nel fianco per tutti, è l’apprensione e l’insicurezza crescente di fronte a queste presenze minacciose alle porte di Civitanova".