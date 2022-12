Agnese, 11 anni, incontra Ultimo La sopresa del padre Maurizio

Maurizio Petrini e sua figlia Agnese di undici anni, sono partiti da Civitanova recandosi a Roma, un viaggio dedicato a Agnese e al suo sogno di poter finalmente incontrare il cantante Ultimo, il suo idolo. "Ci siamo ritagliati un po’ di tempo da trascorrere insieme – racconta Petrini –. La mia idea era quella di riuscire a incontrare Ultimo e fare una sorpresa a Agnese che è una sua fan estrema. Appena arrivati siamo stati al Colosseo e poi ci siamo diretti al quartiere San Basilio che è la zona dove vive Ultimo. Grazie ad alcune indicazioni abbiamo trovato la sua abitazione. Sapevo che era a Roma perché avevo controllato per giorni le sue pagine social. Abbiamo incontrato un ragazzo e quando gli ho chiesto informazioni, mi ha sorriso dicendo che era un suo collaboratore, mi ha detto che avrebbe cercato di organizzare questo incontro a sorpresa e gli ho lasciato il mio numero di telefono. Dopo pochi minuti, il telefono squilla e mi propone di vederci al parcheggio del bar “Del Parco".

"Non potevo credere che stavo per incontrarlo – commenta Agnese ancora emozionata –, è stata una giornata che non dimenticherò mai. Quando siamo usciti e ho visto Ultimo sorridermi sono rimasta paralizzata, è stata una gioia immensa, che porterò sempre con me. Quando mi ha abbracciata è stato emozionante, poi ci siamo fatti alcune foto insieme e mi ha lasciato il suo autografo". Un momento speciale anche per il giovane cantautore che ha poi condiviso sui propri canali social il video dell’incontro con la giovane civitanovese. "Un ragazzo meraviglioso – conclude Petrini –, una persona disponibile, semplice e gentile, mi ha aiutato a realizzare il sogno di mia figlia che era quello di incontrarlo personalmente e di questo gliene sarò sempre grato. Agnese era raggiante e sono felice di aver potuto realizzare questo suo desiderio e aver vissuto con lei una giornata che non dimenticherà".

Barbara Palombi