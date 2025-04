Agostinelli è il più veloce. La corsa Nove Fossi è sua

Alessio Agostinelli, montefanese, vince in solitaria la 27sima edizione della Nove fossi-Trofeo Città di Cingoli, gara nazionale di mountain bike disputata ieri per l’organizzazione dell’Avis Bike Club, presente Massimo Romanelli presidente del comitato Fci Marche. Al secondo posto, il toscano Giuseppe Panariello, terzo Nicola Furiasse di Treia. Nell’albo d’oro della competizione, onorata da 754 partecipanti, per la prima volta due biker del Maceratese figurano sui tre posti del podio. Condizioni meteo ottimali, resi più usuranti i 48 zigzaganti chilometri del percorso dalle insidie del fondo dopo la recente piovosità. Agostinelli subito al comando, mantenuto ininterrottamente. Lo insidiano Furiasse che dopo 15 chilometri s’inserisce tra lui e Di Marco, al chilometrom 20 Panariello scalza Furiasse da diretto rivale di Agostinelli: il terzetto imprime alla competizione un ritmo abbastanza elevato e selettivo. Al chilometro 25, autoritario leader Agostinelli, Furiasse è appena distaccato da Panariello e verso il chilmetro 36 è più attardato. E l’evento agonistico è proiettato verso il gran finale, incessante protagonista Agostinelli. A 42 chilometri inizia la discesa del tratto cronometrato di 3.10 chilometri da Tassinete a Capo di Rio: tentano di concludere ai posti d’onore Toccafondi e Accordi, ma il trio di testa non molla, si sgrana sulla salita verso il traguardo che Agostinelli ai viali Valentini taglia da trionfatore. Sul percorso corto di 29 chilometri, primo Davide Tombari (Valle del Conca-Cattolica). Nel femminile, vittoriosa Carlotta Borello (Team Cingolani) campionessa nazionale di ciclocross.

Gianfilippo Centanni