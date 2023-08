Agosto c’è, il parco Cossetto no: "Forse hanno sbagliato l’anno"

Doveva essere pronto a fine luglio il parco pubblico ‘Norma Cossetto’, sul lungomare sud, e invece bisognerà ancora attendere perché i lavori non sono ancora conclusi. A indicare l’ultima tempistica era stato l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai, durante una interrogazione discussa in consiglio comunale un mese fa, e alla luce dei fatti non gliela lascia passare Francesco Micucci (Pd) che insiste a evidenziare "i gravi ritardi, oltre un anno, del cantiere. Dopo aver sciorinato una serie di giustificazioni e dopo aver elencato il fitto cronoprogramma del mese di luglio, Carassai e il sindaco Fabrizio Ciarapica garantirono in aula che per fine luglio i lavori sarebbero terminati, e che io e come me tutti i civitanovesi saremmo potuti andare beatamente a passeggio al parco. Non ho pensato a chiedere a luglio di quale anno". Ironizza il consigliere comunale di opposizione dopo un sopralluogo fatto ieri proprio ai giardini, che gli consente di accusare gli amministratori. I lavori al parco Cossetto, definiti all’interno del progetto denominato Parco delle Altalene, sono in effetti diventati un caso perché vennero affidati dal Comune nel giugno del 2022 e, secondo quanto previsto nel contratto stipulato con la ditta che vinse l’appalto, si sarebbero dovuti concludere dopo soli ottanta giorni, con inaugurazione calendarizzata nell’agosto del 2022. E invece, si sono accumulati ritardi su ritardi – oltre un anno e ancora una volta non è stata rispettata la data di consegna alla città.

l. c.