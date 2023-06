Agricola: "Abbiamo aperto le porte della nobiltà"

"Abbiamo aperto le porte, la nobiltà è prima di tutto nobiltà d’animo. Qualcuno non apprezza questa linea, ma noi andiamo avanti facendo cultura e solidarietà". Così il principe Christian Agricola (foto) presenta l’attività dell’Accademia dinastica universitaria della nobile famiglia Agricola. Una branca di questa associazione, l’Aristocrazia adriatica dell’Europa orientale, ha organizzato per oggi nella sala Cesanelli dello Sferisterio il suo quarto convegno, sul tema "La nobiltà di oggi: il senso e la missione". I temi trattati saranno l’araldica e Padre Matteo Ricci. "La mia famiglia – spiega il principe Agricola – ha fatto la storia dell’Europa. Ora abbiamo deciso di riportare in attività l’accademia, con le normative di oggi. Siamo una associazione riconosciuta e registrata". Di cosa vi occupate? "Parliamo di araldica e nobiltà, cultura e solidarietà. Ma siano andati in scontro con il sistema tradizionale dello jus sanguinis". Per quale motivo? "Alcuni sono blindati nei loro palazzi, noi abbiamo aperto le porte. Conta la nobiltà d’animo, questo ricordo sempre ai miei fratelli per ius sanguinis: in ogni famiglia c’è stato un punto zero di chi si è fatto nobilitare. La mia famiglia ha gli stessi diritti di Borboni e Altavilla, possiamo armarci, come fons honorum io posso nobilitare, visto che i titoli non hanno più valore ma non sono aboliti. Anche un distinto cittadino ha diritto al blasone. Tuteliamo tanti beni immateriali e un blasone storico può esserlo, è un patrimonio dell’Italia". Che significa Aristocrazia adriatica dell’Europa orientale? "Abbiamo aperto le porte anche ad altri Stati come Montenegro o Romania. L’associazione è giovanissima, essendo nata nel 2022, ma ha preso piede perché ha aperto le porte. Chi ad esempio aiuta il prossimo in modo speciale per noi è nobile, e io posso nobilitarlo con un titolo riconosciuto dallo Stato, l’ho già fatto con una quindicina di persone". Come si lega padre Matteo Ricci all’araldica? "Il venerabile Matteo Ricci è stato un crocevia tra oriente e occidente. Anche pochi giorni fa il Papa ha lanciato un appello alla Cina chiedendo di aprire le porte alla Chiesa. Tra l’altro, oggi è la giornata internazionale dell’araldica e le celebriamo a Macerata grazie al nostro delegato, Paolo Pierini". Qui avete molti associati? "In tutto siamo circa 400 e le Marche sono ex Stato pontificio, c’è molta aristocrazia nera nella nostra associazione. Invitiamo tutti a vedere cosa facciamo e a partecipare, nel connubio indissolubile tra nobiltà e cultura. Non siamo un circolo chiuso".

Paola Pagnanelli