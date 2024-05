Agricoltori e balneari, doppia protesta al passaggio del gruppo

La protesta dei trattori e degli operatori balneari a bordo strada, mentre passa la carovana del Giro d’Italia. Come hanno fatto i colleghi di altre regioni italiane, anche gli agricoltori del Maceratese hanno scelto la tappa marchigiana del Giro per dare visibilità alla loro causa. Sui saliscendi tra Morrovalle e Montelupone, a bordo strada, parcheggiati ordinatamente uno accanto all’altro c’erano circa 25 trattori a salutare il passaggio dei ciclisti. Su di essi uno slogan: "No agricoltura, no cibo", ben visibile in diretta nazionale, più volte immortalato dalla telecamere dell’altro. "Le motivazioni che ci hanno spinto a questa manifestazione sono le stesse dei mesi scorsi – ha spiegato Rossano Catinari, coordinatore degli agricoltori maceratesi –. Le leggi europee sono a nostro svantaggio. Noi chiediamo soltanto di essere rispettati. Abbiamo scelto il Giro d’Italia, come hanno fatto altri agricoltori in altre regioni, per dare visibilità alla nostra protesta e fare in modo che le nostre richieste non vengano dimenticate. È un modo per tenere viva l’attenzione della cittadinanza e dell’opinione pubblica. In questo momento continuiamo a tenere contatti con la classe politica, ma livello regionale è tutto fermo. Come comitato, che conta circa un centinaio di aziende del settore nel Maceratese, continuiamo ad avere incontri settimanali. Ma abbiamo scelto il Giro per farci vedere". A Civitanova, invece, il passaggio della carovana rosa ha dato l’occasione ai balneari dell’associazione Abc di issare sul tratto del percorso del lungomare nord cartelli contro la direttiva Bolkestein con le scritte ‘No alle aste sì al lavoro’ e ‘Tutela per le imprese balneari’.

Chiara Marinelli