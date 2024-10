Agricoltura al femminile. È rosa un’impresa su cinque

Agricoltura sempre più rosa, moderna e aperta a settori collaterali come il turismo, il welfare, le fattorie didattiche, la vendita diretta e gli eventi. Oltre 6mila aziende agricole – quasi una su cinque nelle Marche – hanno al timone una donna. Coldiretti Marche ha analizzato i dati della Camera di commercio regionale, in occasione della Giornata mondiale delle donne rurali del 15 ottobre. Rosa, peraltro, sono gli stessi vertici di Coldiretti Marche con Maria Letizia Gardoni presidente regionale e Arianna Bottin presidente di Coldiretti Giovani Impresa, oltre a Francesca Gironi, alla guida di Donne Impresa. Tra le province la maggior presenza si registra a Macerata con oltre 1.700 aziende attive. Seguono Ancona (quasi 1.500), Pesaro (circa 1.200), Ascoli (circa 900) e Fermo (più di 700). A tenere alta la bandiera della nostra provincia ci sono ad esempio le sorelle Valentina e Arianna Pacioni, con la cugina Gloria, e le sorelle Loredana e Cristiana Linfozzi. Loredana Linfozzi, 32 anni, prima era istruttrice di equitazione (in passato aveva svolto anche altri lavori, come quello di cameriera). Nel 2018 è diventata titolare dell’azienda agricola "Il Lavandeto di San Valentino" a Loro Piceno; con lei collabora la sorella Cristiana, 36 anni, di professione infermiera. I nonni, Nello Ramadori (che non c’è più) e Fiorina Carletti, un tempo lavoravano quegli stessi terreni come mezzadri. E oggi Loredana, seguendo anche la strada tracciata dai genitori, ha preso in mano l’azienda, che si occupa della coltivazione di lavanda, melissa, mele rosa dei Sibillini e produzione di olio. "Lavoriamo principalmente nei mercatini vendendo prodotti cosmetici 100% naturali fatti con gli oli essenziali", spiega la titolare. In pratica le due sorelle distillano le piante a casa con gli alambicchi e, in collaborazione con l’azienda Evo.Co. di Urbisaglia, danno vita ai cosmetici. "Amo stare all’aria aperta, lavorare in campagna a ritmo della natura. In due parole: la vita semplice. Anziché una vita di corsa. Non ci si arricchisce, ma ci si guadagna in stile di vita e salute". Le sorelle Linfozzi già organizzano eventi nel lavandeto, ma vorrebbero realizzare anche altri progetti, come una fattoria didattica e iniziative legate all’olioturismo.

Valentina Pacioni invece lavora con la sorella Arianna e la cugina Gloria. Un trio tutto al femminile per l’"Azienda Agricola "Pacioni" a Sant’Angelo in Pontano, che produce salumi artigianali. A fare da apripista, i loro papà. Valentina si occupa soprattutto di contabilità, ma come "jolly" aiuta anche al laboratorio e al punto vendita. Tante sono le fasi di lavorazione nella filiera agricola. "Quello che coltiviamo – spiega Valentina –, come mais, triticale, orzo, diventa alimento per i maiali. Tutto a chilometro zero. Trasformazione del prodotto, controllo della stagionatura e della freschezza, imballaggi, vendita. Ormai penso sia sdoganato il fatto che in macelleria lavorino anche donne. Forse è più difficile far passare il messaggio del grande lavoro che c’è dietro, la carne fresca, la vera qualità rispetto alla grande distribuzione. Per questo la più grande soddisfazione per noi è vedere la clientela che apprezza quello che facciamo, i nostri prodotti".