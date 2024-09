Agricoltura biologica, corso per over 65 con Francesco Broccolo

Il Comune, in collaborazione con l’Ats 15 e la Società agricola forestale Ircr, prosegue le attività del progetto "Radici sociali" che mira a migliorare e ampliare gli Orti sociali in contrada Fontezucca con l’obiettivo di promuovere momenti di aggregazione e mantenere una vita sociale attiva. Lunedì, alle 16 al circolo Idea 88 di via Panfilo, si terrà il corso di agricoltura biologica rivolto agli over 65 anni che coltivano gli orti sociali e a tutta la cittadinanza: sarà guidato dal professor Francesco Broccolo (foto). Per informazioni: ufficio di Promozione Sociale del Comune al numero 0733.256343.