Agricoltura e diritti in un incontro promosso da ’Dipende da Noi’

"La bioagricoltura sociale: cura per la terra e tutela dei diritti" è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì alle 21.15 all’auditorium della biblioteca Filelfica di Tolentino promosso da ’Dipende da Noi’, con il patrocinio e il sostegno del Comune. I relatori saranno il professore ordinario di botanica all’Università Politecnica delle Marche Fabio Taffetani e il docente di etica sociale, filosofo, pedagogista, teologo, antropologo e coordinatore di progetti sul caporalato Vincenzo Castelli.

"Ci accompagneranno in un’ampia riflessione per cercare di rivoluzionare tutte le coordinate con cui si pensano il rapporto con la terra e con la natura, il lavoro agricolo, l’uso di pesticidi e prodotti chimici, il sistema di commercializzazione dei prodotti finalizzata all’educazione ecologica e anche l’educazione alimentare – spiegano i coordinatori di Dipende da Noi, Barbara Salcocci e Nazzareno Tiranti –, soprattutto per parlare di un’equa distribuzione delle risorse e promuovere una nuova legislazione per l’agricoltura biologica. Non solo come semplice nicchia del mercato, ma come nuovo paradigma per tutta l’agricoltura. In dieci regioni italiane, il caporalato è un sistema diventato "normale". Cercheremo con i due relatori di parlare delle persone sfruttate nei campi e di come bisogna costruire una risposta culturale, sindacale e politica che liberi queste persone".