Agricoltura e ricerca:. Passacantando eletto presidente del Cermis

Il tolentinate Andrea Passacantando è il nuovo presidente del Cermis, Centro ricerche e sperimentazione per il miglioramento vegetale "Nazareno Strampelli", con sede messa a disposizione dalla Fondazione Giustiniani Bandini all’Abbadia di Fiastra.

Il Cermis è da decenni un punto di riferimento per la sperimentazione e il miglioramento genetico delle colture, in particolare cereali, legumi e varietà tradizionali. Imprenditore agricolo con laurea in giurisprudenza e dirigente, Passacantando ha ricoperto negli ultimi anni il ruolo di presidente provinciale e poi regionale di Copagri; è vicepresidente del Distretto biologico Marche e nel cda Linfa della Camera di commercio.

"Accolgo la nomina con grande senso di responsabilità – ha dichiarato –. Il mio impegno sarà rafforzare il dialogo tra il mondo scientifico e quello produttivo, affinché la ricerca continui ad avere un ruolo centrale nella crescita dell’agricoltura, non solo in termini economici, ma anche ambientali e sociali".

Eletti in consiglio Angelo Lancioni (presidente uscente), David Donninelli, Antonio Catalani, Damiano Avondoglio. Compongono il collegio dei revisori il presidente Massimo Monti, Stefano Quarchioni ed Elisabetta Patriarca.