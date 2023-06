Agricoltura, folklore e tradizioni: Carducci all’Ecomuseo di Ficana

Venerdì, all’Ecomuseo di Ficana, si terrà un momento di condivisione e conoscenza dei progetti che, singolarmente o in gruppo, hanno realizzato in questi mesi i partecipanti al progetto "R.Acc.o.l.g.o - Ramificare accrescere, organizzare le giovani opportunità", organizzato dall’associazione Gruca in collaborazione con il Comune e l’Università. La prima parte dell’appuntamento, dalle 16.30, sarà dedicata alla presentazione dei progetti, mentre la seconda parte, alle 17.30, alla tradizione e al folklore e vedrà la partecipazione di Letizia Carducci, referente del gruppo "Identità contadine" che, dal 2016, promuove la valorizzazione del territorio soprattutto attraverso i temi legati all’agricoltura, alla ristorazione e al marketing con l’obiettivo condiviso di raccontare l’identità contadina, riconoscere i valori di cui siamo impastati, tra tradizione e attualità, e riconnettere i cittadini al paesaggio circostante. Seguirà un momento di convivialità con degustazione di prodotti del territorio.

Gli appuntamenti sono gratuiti, ma è gradita la prenotazione entro oggi, scrivendo all’email [email protected] o al contattando il numero 0733 470761 (mattino).

R.Acc.o.l.g.o è un progetto finanziato dalla Regione - Politiche giovanili e dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Maggiori informazioni sul sito www.gruca.it e sulle pagine social del "Progetto Raccolgo".