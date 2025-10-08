Agricoltura, frode sui fondi europei: "Società ad hoc per incassare aiuti"

Due aziende agricole, una a Potenza Picena e l’altra a Castelsantangelo sul Nera, create ad hoc per incassare il tetto massimo dei fondi europei agricoli e gestite da un imprenditore veneto. È quanto è emerso dalle indagini svolte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziario di Macerata, nell’ambito di una maxi operazione delle fiamme gialle di Padova, che hanno eseguito un sequestro preventivo di 17,2 milioni. L’operazione conclude un’indagine che ha portato a denunciare alla procura europea di Venezia 48 imprenditori agricoli per associazione a delinquere e truffa aggravata: avrebbero realizzato un sistema di frode per ottenere indebitamente, tra il 2017 e il 2022, contributi del Fondo europeo agricolo di garanzia per oltre 20 milioni. Le indagini sono state svolte dal 2021 fino ad oggi dal gruppo della Guardia di Finanza di Padova in collaborazione con i Nuclei di polizia economico-finanziaria di Macerata e Rieti, le sezioni aeree della Guardia di Finanza di Pratica di Mare e di Pescara e il Nucleo investigativo Polizia ambientale agroalimentare e forestale dell’Arma dei carabinieri di Rieti.

Secondo gli accertamenti gli indagati, domiciliati in Veneto e in altre regioni, avrebbero ottenuto contributi attraverso due condotte fraudolente. La prima consisteva nel frazionamento di un’azienda del padovano in dodici imprese agricole "di comodo" dislocate in Veneto, Abruzzo, Lazio, Marche (e in particolare Potenza Picena e Castelsantangelo sul Nera) e Umbria, eludendo i limiti della Politica agricola comune (Pac) in materia di aiuti diretti, che fissa il tetto massimo degli aiuti a 500mila euro annui per azienda. La seconda era l’elusione del divieto di pascolamento svolto da terzi (non più consentito dalla normativa nazionale a decorrere dal 2015), per consentire a soggetti compiacenti di incassare contributi senza diritto. Numerosi imprenditori del Nord Italia, in possesso di titoli pac inutilizzati, si rivolgevano a due padovani per ottenere formalmente terreni, stalle, bestiame, pastori e veterinari. In realtà le aziende richiedenti non esercitavano alcuna attività di pascolo: gli ideatori della frode conseguivano vantaggi economici grazie ai canoni di locazione dei terreni destinati al pascolo, concessi a prezzi fuori mercato. Il Gip ha disposto anche un sequestro preventivo al trasferimento di titoli di pagamento per circa 4 milioni notificato ad Agea. Gli imprenditori sono stati segnalati alla Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto per un danno erariale di 32,1 milioni.

Chiara Marinelli