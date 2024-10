"Agricoltura in festa" nel fine settimana all’Abbadia di Fiastra

Presentato ieri in conferenza il programma di "Agricoltura in festa", l’appuntamento nazionale di Copagri in scena sabato e domenica all’Abbadia di Fiastra (tra Tolentino e Urbisaglia). Quest’anno la festa raddoppia: si abbina la festa nazionale di Anaprobio, l’associazione produttori biologici Copagri, che metterà in campo l’esposizione "Bioeccellenze delle regioni d’Italia" con sedici regioni in vetrina dalle 10 alle 19. All’ingresso sarà allestito il mercatino delle Piazzette dei mestieri e dei sapori; nella sala ex ospizio verranno allestite la mostra RacContadino, una serie di scatti di agricoltori e artigiani e quella di dipinti di Morena Verdenelli.

Sempre nella sala ex ospizio, sabato alle 11.30, ci sarà una degustazione di formaggi d’Italia a cura di Francesco Tombesi, delegato Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi) Macerata; alle 16 laboratori per bambini e presentazione del libro "Racconti di campagna" a cura di Barbara Antonietta Fagiani; alle 16.45 presentazione del libro "Giovedì gnocchi: 50 ricette tra tradizione e cucina di recupero" a cura di Daniela Rinaldi e Giaconi Editore; alle 18 "Conosciamo l’olio evo" a cura dell’Amap con Barbara Alfei. Domenica, alle 10, convegno su "Oleoturismo prospettive e opportunità" con esponenti della Regione, sindaci, operatori agricoli e turistici. Alle 10.30 laboratorio per adulti e bambini "I colori della natura" con Giulia Alberti, Fattoria La Rocca. Alle 11.30 degustazione "Vini d’Italia a confronto" a cura di Ais Marche. Alle 16, all’aula verde, convegno su "Comunità energetiche rinnovabili". Alle 17 sarà presentato il libro "Le piante crescono guardando il cielo" a cura di Gianni Corvatta. Ciliegina sulla torta: la presentazione, in anteprima nazionale, dello spettacolo in parole e musica "Orizzonte terra" con il conduttore tv, autore e narratore Federico Quaranta sabato alle 21 (una produzione di Art Show con la regia di Sante Paolucci, musiche di Samuele Giacomozzi e voce solista di Tiziana Marilungo). Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Per degustazioni e laboratori la prenotazione è obbligatoria. Alla conferenza sono intervenuti il presidente Copagri Marche Andrea Passacantando, il direttore della Fondazione Giustiniani Bandini Paolo Carpera; il consigliere regionale Simone Livi, la vicesindaco di Tolentino Alessia Pupo e il coordinatore nazione giovani Copagri Yuri Maggi. In videocollegamento il regista Paolucci.

"Agricoltura in festa – ha commentato Passacantando - promuove tutto il settore agricolo, ma soprattutto la figura dell’agricoltore, custode del territorio e dell’ambiente". "Ho presentato – ha annunciato Livi - una proposta di legge per dare valore ai prodotti tipici e alle tradizioni nelle scuole e spero che nel 2025 possa essere finanziato il progetto".

