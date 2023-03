Agricoltura Tra i campi con laurea e diploma

di Franco Veroli

Sono tanti, sempre più spesso diplomati o laureati, i giovani a capo di un’azienda agricola in Italia. Secondo i dati del settimo Censimento generale dell’Agricoltura effettuato dall’Istat, ripresi dal Sole24Ore, sono 20mila i laureati con meno di 40 anni che guidano un’azienda agricola: 15mila hanno una laurea che non ha nulla a che fare con l’agricoltura, mentre altri 4.700 hanno una laurea specifica inerente al settore agricolo. Sono oltre 52 mila, poi, le aziende under 40 che hanno come titolare un diplomato, ma solo 14mila sono quelli diplomati in Agraria. Altre 6mila aziende sono gestite da ragazzi con un titolo professionale sempre non agrario e altre 4 mila da chi ha un titolo triennale professionale in ambito agricolo. Al di là della formazione seguita, dunque, sono tanti i giovani che scelgono di lavorare in agricoltura, anche se nel calo generalizzato delle aziende, diminuiscono pure quelle giovani: nel 2010 erano il 17% del totale, mentre nel 2020 sono scese al 13%. "Secondo i dati della Camera di commercio regionale – evidenzia Francesco Fucili, presidente Coldiretti Macerata - nelle Marche, nel biennio post Covid, sono state avviate quasi 400 nuove aziende condotte da under 35. Dal 2016 ad oggi circa 1.000 giovani hanno partecipato ai bandi per il primo insediamento in agricoltura e ora si è in attesa dei nuovi finanziamenti della programmazione 20212027 previsti per giugno. Le Marche sono tra le regioni con il più alto tasso di giovani laureati alla guida di un’azienda agricola (22,6%) dietro Umbria e Toscana e davanti alla Lombardia, secondo l’ultimo rapporto Ismea su Giovani e Agricoltura".