Agriturismi col pienone per Pasqua: "Motori di rinascita"

Posti a tavola agli sgoccioli e molti locali già sold out per una Pasqua da record negli agriturismi marchigiani. Lo afferma Terranostra Marche, l’associazione che riunisce le strutture agrituristiche legate a Coldiretti, in vista delle vacanze pasquali che rappresentano l’avvio della bella stagione. Tra pernottamenti, pranzi e visite giornaliere, a livello nazionale si stima una crescita vicina al +10% rispetto allo scorso anno. Non manca, tra l’altro, chi si è avvantaggiato per 25 Aprile e Primo Maggio. I turisti? Prevalentemente italiani dal nord, soprattutto dalla Lombardia, per il soggiorno in camere e appartamenti messi a disposizione delle strutture e clienti locali per i pranzi di Pasqua e Pasquetta. Le Marche possono contare su 1.130 agriturismi con quasi 13mila posti letto, 651 piazzole di sosta per tende o camper e 18mila posti tavola. "L’agriturismo – spiegano da Coldiretti Marche – si conferma così non solo una scelta di relax e gusto, ma anche un’esperienza culturale e sensoriale, capace di raccontare l’Italia più autentica, promuovere le produzioni locali e sostenere l’economia dei territori. Questo modello di ospitalità è un motore di rinascita per i piccoli borghi e le campagne, perché crea occupazione, valorizza le eccellenze locali e custodisce la biodiversità. L’agriturismo è simbolo di un turismo sostenibile, consapevole e identitario".