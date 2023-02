Aguzzi sulla Mondial Suole: "Vogliamo salvaguardare i dipendenti"

"Ho risposto subito alla richiesta delle organizzazioni sindacali, convocando un incontro con gli stessi sindacati del Gruppo Mondial per studiare in modo dettagliato la situazione che riguarda 150 lavoratori e indirettamente le loro famiglie". Questo è quanto ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, in merito all’imminente fallimento della Mondialsuole Group di Porto Recanati, che comprende i tre stabilimenti Mondial Suole, Mondial Due e Mondial Plast. Infatti è stato fissato per lunedì, alle 14.30, negli uffici regionali, un tavolo di confronto con i sindacati Filctem Cgil e Femca Cisl, dopo che questi avevano inviato il 17 febbraio una lettera allo stesso Aguzzi con la richiesta di convocazione di un confronto con la Regione. Così, martedì scorso, l’assessore Aguzzi ha comunicato alle organizzazioni sindacali la data del tavolo di confronto. "A oggi – aggiunge Aguzzi – risulta che non sono state pagate ai lavoratori della Mondial le mensilità di dicembre dell’anno scorso e di gennaio di quest’anno, causando una grave difficoltà per le famiglie degli stessi. Il nostro obiettivo sarà quello di salvaguardare i 150 dipendenti cercando ogni soluzione possibile. Siamo al fianco dei lavoratori affinché si possa tutelare l’occupazione perché in caso di interruzione dei rapporti di lavoro, ci saranno delle gravi ricadute sociali nel territorio".