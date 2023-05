Ai Salesiani c’è Estate Ragazzi "Sarà un’esperienza speciale"

di Paola Pagnanelli

Adolescenti che si dedicano ai più piccoli, e universitari e famiglie che coordinano le attività in sicurezza: e l’Estate Ragazzi con i Salesiani, tre settimane dal 10 al 30 giugno per la quale da ieri sono aperte le iscrizioni. "Non un semplice campo estivo, ma un’esperienza speciale educativa e aggregativa che ha per protagonisti i giovani", ha spiegato don Francesco Galante, direttore della casa salesiana di viale Don Bosco. "Questa è un’impresa di famiglia – ha aggiunto suor Ilaria Balducci, direttrice della comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice –. Queste tre settimane a giugno impegnano bambini, ragazzi e famiglie per rendere il tempo estivo un’esperienza di vita condivisa. Un tempo bello, condiviso, formativo ma non noioso. In questa casa due comunità religiose e diverse famiglie mettono a disposizione tempo e competenze, poi ci sono gli universitari che non si accontentano di raggiungere titoli e certificazioni". "Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, accogliamo bambini di elementari e medie – ha proseguito don Francesco –. Ma destinatari privilegiati sono gli adolescenti, giovani che si affacciano alla bellezza della vita. Ci saranno due canali: la vita insieme, nella quale gli adolescenti, dopo un cammino di preparazione già iniziato, si metteranno a servizio dei più piccoli; e poi gli universitari o lavoratori, che saranno fratelli maggiori per gli altri". "Un’esperienza bellissima – ha raccontato Anna Foglia, una dei ragazzi chiamati a seguire gli adolescenti impegnati con i più piccoli –, nella quale ho imparato a valorizzare il tempo per averne per lo studio e il servizio, e a lasciare spazio agli altri". Sono tantissimi i bambini e i ragazzi che frequentano i Salesiani a giugno: "Basta pensare che l’anno scorso la mensa ha cucinato 350 chili di pasta". Estate Ragazzi sarà attiva dal 10 giugno per bambini e ragazzi, da chi ha finito la terza elementare a chi ha finito la terza media. I bambini dei primi due anni di elementari potranno invece rivolgersi a Ea Giovani. La casa salesiana sarà aperta dalle 7.30 alle 17, dal lunedì al venerdì. Il contributo richiesto è di 20 euro per i pasti (di cui in parte destinati a finanziare anche i progetti missionari), 10 euro per iscrizione, assicurazione e maglietta, e un’offerta libera. Sul sito internet sono illustrate le modalità per i pagamenti, i programmi e soprattutto lo spirito del progetto: "Dare la possibilità a tanti giovani di costruirsi, condividendo qualcosa per generare qualcosa di nuovo, per una vita più bella, sana e santa".