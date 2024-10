Aimag e filiera moda, incontro alla Lapam

I nodi infrastrutturali del territorio, l’analisi del tessuto socio economico, la situazione della filiera moda e Aimag. Sono stati questi i principali temi trattati durante l’incontro tra una rappresentanza di Lapam Confartigianato, composta dal presidente Lapam di Carpi Riccardo Cavicchioli e dal responsabile della locale sede associativa Roberto Prearo, con il sindaco di Riccardo Righi e l’assessore Paolo Malvezzi. L’associazione ha ribadito l’importanza di un intervento urgente sulla bretella autostradale per Fossoli, sull’uscita del casello autostradale e sull’attraversamento del nodo di via Roosevelt, senza dimenticare le contingenze di questo periodo con i tanti cantieri. Si è rimarcata l’importanza di sostenere il comparto della moda, attraverso il proseguimento del Carpi Fashion System e l’istituzione di un Tavolo permanente per l’Economia e di valorizzare il territorio inserendo Carpi in circuiti turistici già consolidati. In tema di Aimag, Lapam ha ribadito che deve continuare a essere considerata dalla nuova amministrazione come attore fondamentale del contesto attuale.

"Abbiamo sollevato le problematiche delle imprese del territorio e le possibili soluzioni per rendere Carpi sempre più a misura di imprenditore - afferma Cavicchioli -. In quest’area le possibilità non mancano e, grazie al nostro ruolo privilegiato di associazione al fianco di piccole e medie imprese, che rappresentano il cuore pulsante del Comune, vogliamo sottolineare ciò di cui si ha bisogno per fare impresa e per rimanere competitivi e attrattivi". "Momenti di incontro come questi sono importanti per l’Amministrazione, per metterci in ascolto e tenere un filo diretto con le realtà imprenditoriali, per il tramite delle associazioni di categoria che svolgono un ruolo centrale nel tessuto economico della città", commenta il sindaco Righi.