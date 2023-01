Aion: specialisti e terapie innovative

Quasi venti tra medici, infermieri e anestesisti e tante cure innovative, come l’ozonoterapia, la terapia endovenosa e il plasma. Il centro medico privato ‘Aion’ ha visto il taglio del nastro ieri mattina, nei locali di via Versiglia e al cui vertice c’è l’ex direttore. Al vertice c’è l’ex direttore dell’Area Vasta 4 di Fermo ed è amministrato dalla Saf di Fermo, con l’amministratrice delegata Sandra Scipioni e gli altri due soci, Fabio Fabiani e Alice Martines. Il nuovo ambulatorio deve il suo nome alla mitologia greca, a cui Livini ha detto di ispirarsi perché "Aion è la dea della vita rigenerata. Puntiamo – ha spiegato – alla prevenzione primaria e secondaria: il lavoro che facciamo è risollevare il paziente da una situazione di stress. Alla base di tutto ci sono medici e specialisti e un livello evoluto di terapie. Al momento guardiamo con interesse anche al discorso della genetica". Diverse le figure professionali impiegate nell’area medica; in particolare cardiologi, nutrizionisti, genetisti, medici, endocrinologi, senologi, urologi, ginecologi e ecografisti, psicologi, dietologi, reumatologi, genetisti, dermatologi, medici estetici, medici specialisti, gastroenterologi. Varie anche le terapie a disposizione, tra cui l’antiossidante, della pelle e del cuoio capelluto, per citarne alcune. "Perché investire a Civitanova? E’ una città che ci piace, dove il movimento non manca" ha chiarito Livini. All’inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e lo specialista in anestesia Giuseppe Ciliberto, che sarà operativo in ‘Aion’.

f. r.