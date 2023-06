"Aiuole abbandonate e cantiere vicino alla spiaggia Servono servizi efficienti per accogliere i turisti"

Segnalazioni dal lungomare nord di Fontespina e invito all’amministrazione perché provveda. Dito puntato contro l’abbandono in cui versano le aiuole, il conferimento casual dei rifiuti, luci spente lato mare del marciapiedi e, soprattutto, un cantiere ancora aperto a due passi dalla spiaggia quando il capitolato d’ appalto prevedeva la sua chiusura e la consegna dell’ opera il 10 giugno. A segnalare la cosa sono residenti e operatori, che ironizzano: "Va pure bene agghindare alcuni chioschi per fare selfie, ma prioritario è far trovare ai turisti e ai fruitori della spiaggia servizi efficienti e cura degli ambienti".

Lamentela di vecchio stampo, invece, quella sull’assenza di servizi igienici. Sia pur con qualche problema dovuto al meteo, denuncia un cittadino, "le spiagge cominciano a popolarsi, bar e ristoranti ad essere frequentati, e il passeggio sempre più intenso: è possibile che una città turistica non debba pensare ad aprire i bagni a mare?"

Un’altra segnalazione riguarda invece via Sabatucci, inaugurata in pompa magna qualche anno fa.

"È una strada pressocché impercorribile", è il tenore della protesta dei fruitori. "Tralasciamo pure l’asfaltatura che ha i suoi costi e ci sono altre priorità, ma è troppo chiedere di dare una sistematina ad un fondo stradale in totale degrado"?