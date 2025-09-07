Aiuta un amico rimasto a piedi con la moto: trovato morto

Macerata, 7 settembre 2025 – Uscito di casa per dare una mano a un amico in difficoltà, è stato ritrovato senza vita un 57enne recanatese, Carlo Stramucci. Sabato pomeriggio l’uomo era stato chiamato da un amico, che durante un giro con la moto nella zona di San Liberato, vicino San Ginesio, era rimasto in panne.

Intorno alle 21.30 i familiari del recanatese, non vedendolo tornare, hanno dato l’allarme e sono partite le ricerche da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco di Tolentino e Macerata, intervenuti subito anche con i cani e il personale specializzato del nucleo speleo-alpino-fluviale. Intorno alle 23, grazie alla geolocalizzazione con il cellulare, Stramucci è stato ritrovato non lontano dalla sua auto, parcheggiata nella zona di Montalto di Cessapalombo.

I pompieri hanno tentato le manovre di rianimazione per il 57enne, in attesa dei soccorsi, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Un malore è stato la causa della morte. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di zona per tutti gli accertamenti del caso.

La salma è stata subito restituita ai familiari, per la fissazione del funerale.