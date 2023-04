"Aiutaci a crescere Regalaci un libro" Rinnovato l’accordo

Rinnovato l’accordo fra l’amministrazione – in particolare la Biblioteca – di Recanati e la libreria "Giunti Al Punto" di Macerata per l’adesione al progetto "Aiutaci a crescere. Regalaci un libro" Edizione 2023-2025. Sarà la libreria ad inviare ai propri clienti, alle aziende, agli enti e alle associazioni la richiesta di donare libri per arricchire o costituire le biblioteche di classe delle scuole dell’infanzia e primarie presenti sul territorio. Per ogni libro scelto liberamente dall’acquirente e acquistato in favore dell’iniziativa sarà consegnato al cliente un adesivo da apporre sul libro scelto su cui poter lasciare una dedica per i futuri lettori. Tutta l’operazione sarà tracciata da un punto di vista informatico. La libreria provvederà poi a consegnare i libri raccolti direttamente alla struttura scelta Il compito dell’amministrazione comunale sarà quello di informare le scuole recanatesi del progetto raccogliendo le adesioni di quelle interessate e successivamente s’impegna a consegnare loro i libri donati.