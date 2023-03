Aiutare i giovani nel lavoro e nel sociale

Prendono il via le attività inserite nelle linee progettuali Grit e Growth all’interno del progetto Conc.Im.O, finanziato con i fondi della Regione e della presidenza del Consiglio dei ministri. Il percorso di formazione è strutturato su due livelli e due filoni, e si rivolge a giovani tra 14 e 35 anni su base interprovinciale, in una rete di partner della quale fanno parte Arci Macerata, Officine Mattòli, Strada San Germano, Avis Osimo, Frolla Cooperativa Sociale, Legambiente Macerata, in collaborazione con l’Università di Camerino. All’interno del progetto Conc.Im.O. sono previsti due interventi. Il primo è "Grit-Escape4challenges: cittadini di oggi, protagonisti del futuro", che prende avvio in questi giorni. Il progetto vuole creare un circuito aggregativo di giovani che svolgeranno il ruolo non solo di fruitori delle iniziative, ma anche di ideatori e costruttori delle azioni progettuali. L’obiettivo è creare un ecosistema territoriale in grado di contrastare il disagio giovanile, il rischio di esclusione sociale e promuovere il benessere dei giovani tramite un metodo ludico-culturale. La seconda fase è "Growth: imprenditori di domani", un percorso di educazione all’imprenditorialità e di avvicinamento al mondo del lavoro con un focus verso l’acquisizione di abilità e competenze nell’ambito dell’impresa sociale, culturale e creativa. Il progetto permetterà il potenziamento di competenze trasversali (autostima, adattabilità, creatività, pensiero critico, problem solving) e di abilità specifiche legate alla gestione d’impresa.