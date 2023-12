"Aiutate la mia amica, è sola in casa"

"La mia amica è in difficoltà, è sola in casa e la sua bombola dell’ossigeno sta per finire". Grazie a questa richiesta di aiuto, i carabinieri sono riusciti a prendersi cura di una ultraottantenne di Ripe San Ginesio. L’episodio è successo venerdì. A ridosso delle festività natalizie, una donna residente nel sud Italia aveva telefonato alla sua amica di Ripe. Ma durante la conversazione l’anziana le aveva detto di sentirsi in affanno e di fare fatica a respirare.

La pensionata aveva ammesso di essere anche un po’ preoccupata perché la sua bombola dell’ossigeno, che le era necessaria, stava per esaurirsi e non sapeva come fare. Così l’amica lontana ha contattato la stazione dei carabinieri di San Ginesio, per segnalare la situazione e vedere se ci fosse la possibilità di fare qualcosa. La chiamata è arrivata alla centrale operativa di Tolentino, da dove i militari per prima cosa hanno individuato l’abitazione della pensionata. Nel frattempo sono stati allertati i soccorsi medici. Vista la situazione, una pattuglia da Loro Piceno è stata inviata alla farmacia di turno a Ripe, per ritirare la bombola di ossigeno e consegnarla subito all’anziana. A casa della donna intanto erano già arrivati i soccorritori del 118, che le hanno prestato le prime cure. Grazie al rapido intervento dei sanitari e dei carabinieri, la pensionata è stata assistita e tranquillizzata in quel momento di difficoltà. Per maggiore sicurezza e per i controlli del caso, la donna è stata poi accompagnata all’ospedale di Macerata.