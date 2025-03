"Aiutateci a trovare mio fratello scomparso"

Luca Palombarini è scomparso dieci anni fa, il 6 marzo 2015, da San Severino. Ma la famiglia non ha mai perso la speranza di ritrovarlo e tramite il fratello Massimo oggi torna a lanciare un appello: "Aiutateci a ritrovarlo".

L’uomo, che lavorava come camionista, aveva 43 anni quando fece perdere le proprie tracce. Uscì dall’abitazione che condivideva con i genitori, in località Cagnore, e non vi fece più ritorno, lasciando nella disperazione la mamma e il padre, che nel frattempo è deceduto, ma anche il fratello e la sorella. Proprio dalle campagne settempedane vicino alla casa della famiglia iniziarono le ricerche a vasto raggio che videro impegnati per giorni carabinieri, vigili del Fuoco, Cai, polizia Locale, volontari della Croce Rossa, della protezione civile e dell’Associazione nazionale carabinieri. Ma di lui nessuna traccia utile.

In casa di Palombarini furono rinvenuti il cellulare, i suoi documenti, alcuni effetti personali. Non aveva portato nulla con sé, in questo misterioso e improvviso allontanamento. Il giorno dell’allontamento Luca si sarebbe dovuto sottoporre a una terapia farmacologica, ma per la famiglia questo non giustificherebbe quanto accaduto.

I suoi cari, a dieci anni di distanza, sperano che si sia allontanato volontariamente e che non sia rimasto vittima, piuttosto, di una tragedia o protagonista di un atto autolesionistico.

I cani molecolari nei primi giorni della scomparsa seguirono una pista, che portava però a poche centinaia di metri da casa. Una pista che si fermò all’altezza di un incrocio. Possibile che Luca se ne sia andato e abbia trovato un passaggio in auto poco distante da casa? E da chi? E per quale ragione?

Non si spegne la speranza di avere notizie, magari una telefonata: "Mi piacerebbe tanto poter tornare a sentire la sua voce – afferma il fratello Massimo –. Sapere che sta bene. Mi basterebbe questo". Anche l’associazione Penelope Marche, un’organizzazione di volontariato che riunisce familiari e amici di persone scomparse, continua ad occuparsi del suo caso. "È un fatto che dieci anni fa scosse e sconvolse la nostra comunità – sono invece le parole del sindaco di San Severino, Rosa Piermattei –. Raccogliamo l’appello della sua famiglia e anche noi ci auguriamo che Luca, se può, si faccia sentire o che qualcuno dia notizie di lui".