"Aiutatemi a trovare il colpevole del furto"

di Francesco Rossetti

"Un aiuto a individuare il colpevole". E’ ciò che chiede Marco Servidei, imprenditore civitanovese vittima di un furto in casa la sera dello scorso 22 febbraio, quando un uomo a volto coperto è entrato nella sua abitazione di via IV novembre portando via soldi e preziosi per un valore di circa 50mila euro. Un raid messo a segno da una persona a volto coperto e documentato dalle videocamere dell’abitazione. All’indomani del fattaccio, Servidei ha sporto denuncia alla Polizia ma purtroppo non si è ancora riusciti a risalire al responsabile. "Qualcuno ha seguito i miei movimenti dal bar (il Café Servidei, di cui è titolare, a Fontespina) – racconta –, studiando gli orari di entrata e uscita". Dalle immagini, il malvivente indossa abiti chiari: un berretto, uno scaldacollo a nascondere la faccia, una felpa e i pantaloni della tuta. "Prima si è arrampicato con una scala passando da un piano all’altro. Poi, ha applicato due fori alla finestra e si è introdotto. Ha girato per le varie stanze indisturbato". Il delinquente si fa strada con una torcia che ha attaccata al berretto, quasi fosse uno speleologo, e la sequenza lo immortala mentre in tutta calma rovista tra i cassetti e con un arnese cerca di aprire scompartimenti chiusi. Circa "un’ora e mezza di lavoro" con la sicurezza che nessuno potesse rovinargli i piani e un epilogo che costa a Servidei perdite esose, oltre che qualche ora impiegata per i verbali: "Si è portato via due Rolex, soldi in contanti e altri oggetti di valore. Una conta che include anche tre zaini e perfino un accappatoio. Quanto in euro? Superiamo i cinquantamila. A questo si aggiungano i vari danni". Ed effettivamente si notano, dal video, finestre rotte, suppellettili all’aria mentre il ladro si tiene in bilico per smurare una cassaforte. "Mi ha devastato casa", rendiconta dispiaciuto il proprietario. Nessuno dei vicini ha visto e sentito nulla in queste palazzine del lungomare nord, dove il freddo inverno non è come la calda e affollata estate e tanti proprietari sono vacanzieri che abitano altrove. Alla fine, l’amarezza è sempre una: "Non si possono sopportare queste cose – commenta –. In giro c’è troppa impunità". Mai dire mai, però. Alcuni giorni fa, la notizia dell’individuazione del responsabile del furto, con accoltellamento, ai danni di un civitanovese nella zona del lungomare centro. In ogni caso, una scia di episodi che fa di Civitanova una città su cui non abbassare mai la guardia in fatto di sicurezza.