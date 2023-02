Aiutati anche amici di combattenti della Jihad

di Paola Pagnanelli

L’indagine "Wet shoes" parte dagli accertamenti iniziati dopo il tragico attentato terroristico perpetrato il 19 dicembre 2016 a Berlino dal terrorista tunisino Anis Amri.

La Digos di Roma, coordinata dalla procura capitolina, all’indomani di quei fatti aveva avviato una serie di accertamenti, andando a ricostruire la storia del tunisino. Il terrorista infatti aveva soggiornato in Italia, dove era arrivato clandestinamente proveniente via mare dalla Tunisina. Poi era arrivato in Germania, grazie a falsi documenti di identità italiani. Le investigazioni consentirono, allora, di ricostruire la rete di contatti in Italia dell’attentatore, con particolare riguardo al periodo di soggiorno tra Roma e Latina, risalente alle fasi immediatamente precedenti al suo trasferimento in Germania, tali da attestare profili di contiguità con l’Isis. L’attività di indagine si concluse con l’operazione di polizia giudiziaria chiamata "Mosaico" del 29 marzo 2018, sfociata nell’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, nei confronti di altrettanti tunisini, uno dei quali a Roma, e condannato in via definitiva per il reato di auto-addestramento con finalità di terrorismo, nonché a carico di un contesto associativo dedito alla falsificazione documentale a Napoli e Caserta.

Le ricadute investigative scaturite dai sequestri eseguiti nell’ambito dell’operazione "Mosaico" hanno messo in luce il pieno coinvolgimento di ulteriori soggetti, da cui l’indagine denominata "Mosaico II", condotta dalla Digos di Roma con la procura di Napoli, culminata il 15 maggio 2020 nell’esecuzione di 10 misure cautelari nei confronti di soggetti italiani e stranieri sulla dorsale campana, e la successiva operazione "Mosaico III", del 23 giugno 2022, con altri tre arresti e un mandato d’arresto europeo nei confronti di uno straniero che nel frattempo si era rifugiato in Olanda.

Rintracciando contatti e appoggi degli immigrati, si è arrivati anche ai tunisini finiti ora nell’inchiesta "Wet shoes", che Digos di Roma e Macerata hanno completato ieri. In questo caso, la polizia ha condotto accertamenti tecnici anche con le intercettazioni telefoniche, registrando ad esempio colloqui in cui gli indagati si chiedono come era stato registrato un clandestino, se come badante o lavoratore agricolo: sarebbero stati solo lavori fittizi, utili solo a ottenere i documenti, ma mai svolti davvero dagli immigrati. Ieri mattina, 44 soggetti sono stati svegliati all’alba dalla polizia, che ha perquisito case e studi di soggetti indagati o collegati all’organizzazione.

Ora però anche loro, lette le accuse mosse nei loro confronti e i documenti raccolti dalla Digos nel corso dell’attività investigativa, potranno dare la loro versione per respingere le accuse formulate nell’ambito di questa operazione denominata "Wet shoes".