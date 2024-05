Aiuti a 95 famiglie per pagare le utenze

Sono state più di 100 le domande presentate a Recanati per poter accedere al contributo di 300 euro dal Fondo di Solidarietà per l’anno 2024 istituito da Astea Energia a sostegno delle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà sociali ed economiche tali da non permettere di far fronte alle bollette delle utenze domestiche di energia elettrica e gas. Per Recanati la somma ripartita, proporzionalmente alle quote di partecipazione nelle società controllante Astea, era di 30.680 e ha permesso di aiutare 95 famiglie. Su 102 domande presentate 3 sono state escluse per reddito superiore alla soglia prevista dal bando e 4 perché non in regola anagraficamente. Delle altre 95 ammesse 5 risultato con un reddito zero e altrettante dichiarano un reddito annuo familiare che non supera i mille euro. C’è tempo fino al 19 maggio per presentare eventuali osservazioni.