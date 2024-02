Aiuti a chi adotta cani o gatti randagi

Lotta al randagismo e incentivazione dell’adozione di cani e gatti randagi: il Comune anche per il 2024 stanzia risorse. Nel progetto previsto un contributo di 200 euro a chi adotta cani di età superiore a un anno ospitati e mantenuti dal Comune; un incentivo di 84 euro per la sterilizzazione di cagne e di 60 per la sterilizzazione di gatte appartenenti a privati, residenti a Civitanova; il rimborso per acquisti di alimenti e spese veterinarie fino ad un massimo di 100 euro a cittadini disponibili alla cura di animali randagi ritrovati abbandonati nel territorio di Civitanova e affetti da particolari patologie, da documentare relativamente al ritrovamento e alla spesa, quest’ultima mediante scontrini fiscali, ricevute, fatture, certificati; rimborso spese di 20 euro per ogni cucciolo da svezzare in particolare da allattare o curare; pagamento delle spese ai veterinari privati, per interventi straordinari non ricompresi tra le prestazioni a carico del Servizio Veterinario Ast, eseguiti su animali randagi ritrovati nel territorio comunale; incentivo fino ad un importo di 100 euro a chi adotta cani e/o gatti adulti affetti da particolari patologie, ospitati e mantenuti nel canile e gattile del Comune, incentivo consistente in un rimborso per spese veterinarie e/o forniture di alimenti particolari, che verrà erogato in due soluzioni: 50% dopo 60 giorni dall’adozione, il restante dopo un anno dall’adozione.