Aiuti a chi assume giovani talenti

"Sfruttare il talento". È il nome tradotto in italiano di "Harnessing Talent", la piattaforma da poco lanciata dalla Commissione Europea, un nuovo spazio che aiuterà le Regioni Ue a condividere le migliori pratiche per attrarre e trattenere i talenti e, in generale, le persone dotate delle competenze necessarie per mitigare l’impatto della transizione demografica. La Regione è stata invitata nei giorni scorsi a Bruxelles per presentare le iniziative e le buone pratiche finora messe in campo per diventare un territorio più attrattivo e dinamico soprattutto per i giovani talenti. Le Marche, infatti, sono una delle 46 Regioni europee a dover far fronte a un rapido declino della popolazione in età lavorativa. All’incontro, a cui ha partecipato Elisa Ferreira, commissaria Ue per la Coesione e le riforme, la Regione è intervenuta attraverso il Dipartimento sviluppo economico, illustrando le iniziative attivate o di futura attivazione per affrontare il problema, intervenendo su diversi fronti. Uno è quello della ricerca e dell’innovazione, attraverso il bando lanciato nel corso del 2023, con un impegno di 45 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Tra i diversi obiettivi gli del bando c’è incentivare l’attrazione e l’assunzione di giovani talenti da parte delle imprese, prevedendo, tra i criteri di valutazione, un punteggio premiante per quelle che assumono nuovo personale qualificato e introducono iniziative per migliorare il welfare aziendale e il benessere dei lavoratori. "Il bando – spiega l’assessore regionale Andrea Maria Antonini (foto) – ha previsto anche un altro importante incentivo per favorire l’attrazione di giovani talenti, inserendo una ulteriore premialità per le imprese che coinvolgono le start up nelle filiere che partecipano alla realizzazione dei progetti".