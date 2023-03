Aiuti agli alluvionati in regione, la Protezione civile e la Svau premiate dal sindaco di Senigallia

Il gruppo comunale di Protezione civile e la Svau premiate per l’impegno profuso in occasione del nubifragio che ha colpito alcuni centri dell’Anconetano e del Pesarese, lo scorso settembre. Il momento celebrativo si è svolto al teatro la Fenice di Senigallia, dove il locale primo cittadino Massimo Olivetti ha proceduto con la consegna delle targhe alle tante realtà che si sono prodigate in quei giorni drammatici per la nostra regione. Grande soddisfazione nei due gruppi civitanovesi, guidati il primo dal coordinatore tecnico Aurelio Del Medico, il secondo dal presidente Roberto Frittelli, che nei giorni successivi alla tragedia hanno messo in atto azioni per aiutare le persone in difficoltà: in particolare, i militi delle due realtà, attraverso i mezzi pesanti a loro disposizione muniti di idropompe, hanno liberato diverse abitazioni dall’acqua a Pianello di Ostra e in altri comuni. "Il premio ci ripaga del lavoro fatto in quei momenti – dice il numero uno di Svau Roberto Frittelli –, quando abbiamo operato al fianco del gruppo comunale di Protezione civile civitanovese. Sono contento che sia stata riconosciuta la disponibilità dei volontari che hanno messo il proprio tempo a disposizione degli altri".

f. r.