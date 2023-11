Aiuti ai lavoratori svantaggiati. Ventimila euro alla Ragnatela

Liquidato dalla giunta comunale leopardiana un contributo di 20mila euro a favore della cooperativa sociale La Ragnatela di Recanati che si occupa dell’integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate. L’aiuto economico – che annualmente viene corrisposto – servirà alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e per lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’integrazione socio-lavorativa di soggetti disabili. Nei giorni scorsi il sindaco Antonio Bravi, insieme all’assessore ai servizi sociali Paola Nicolini hanno fatto visita alla cooperativa sociale La Ragnatela "per portare loro – dice il primo cittadino – il saluto e la vicinanza dell’amministrazione comunale a una realtà attiva nel nostro territorio da quasi 50 anni, che impegna nel lavoro diverse persone con disabilità, accanto a volontari e volontarie. Una grande operosità, concentrazione e tanto impegno, sui banchi di lavoro. Si sono condivise le difficoltà che ancor oggi dominano il mondo del lavoro nell’inserimento di persone con disabilità, sebbene le leggi siano chiare e le opportunità ben definite. Non sono mancate – conclude Bravi – le speranze di poter infrangere il muro dell’indifferenza e il rinnovo dell’impegno alla collaborazione, per la realizzazione di nuovi progetti, anche a breve termine".