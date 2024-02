Aiuti ai profughi di Kilis. Porto Recanati Solidale pronta alla partenza

A marzo, gli angeli dell’associazione Porto Recanati Solidale voleranno di nuovo nel confine turco-siriano per donare aiuti e viveri a sostegno dei profughi rifugiati a Kilis. Insomma, non si fermano mai le missioni umanitarie portate avanti dal sodalizio locale, guidato dal presidente Giampiero Cappetti.

"Nel mese di marzo torneremo a Kilis per far visita alle famiglie che seguiamo da tempo – fa sapere Porto Recanati Solidale in una nota -. I terribili eventi degli ultimi mesi manifestano sempre più l’importanza del sostegno che associazioni come la nostra riescono a portare direttamente nei luoghi dove gli effetti della guerra e della violenza sono tangibili. Sappiamo che fiducia, onestà e trasparenza sono imprescindibili per noi che svolgiamo un compito così delicato e che siamo il tramite della vostra generosità con chi spera in quell’aiuto spesso disatteso". Per questo motivo, i volontari si recheranno tra la Turchia e la Siria per consegnare in primis cibo e alimenti, e poi anche prodotti per l’igiene dei bimbi. Però, intanto, loro hanno già fatto arrivare in Asia diversi pacchi di carbone per permettere a quelle famiglie di passare l’inverno al caldo. "Cogliamo l’occasione per ringraziare i donatori che hanno rinnovato la fiducia in noi – aggiunge l’associazione portorecanatese -, devolvendo un contributo per il carbone poi consegnato alle famiglie di Kilis. Per chi invece volesse ora dare un contributo per la missione di marzo, anticipiamo che quanto raccolto verrà utilizzato per le due mense per i poveri, per i pacchi alimentari da distribuire alle famiglie che non hanno ancora alcun sostegno, per assorbenti, pannolini e quanto sarà utile a tutti loro.

E le donazioni si potranno fare tramite il nostro Iban IT50N0200869111000104729048, o via Pay Pal, indicando come causale ‘aiuto Kilis’".