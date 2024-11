Aiuti al popolo Saharawi, premiata la foto di Leoperdi

La cooperativa Meridiana è stata l’unica realtà delle Marche premiata al concorso nazionale "Sostenibilità Cooperativa", con una fotografia di Stefano Leoperdi, dal titolo "L’abbraccio". La foto di Leoperdi, che ha partecipato per la "categoria Pace" e ha colpito la giuria tecnico-artistica a livello nazionale, racconta il contributo e l’impegno di Meridiana, anche fuori dal territorio nazionale, in uno dei luoghi più inospitali del nostro pianeta: i campi profughi Saharawi, altipiano dell’Hammada, nel cuore del deserto del Sahara in Algeria. La cooperativa ha raccontato come nel 2007 abbia adottato a distanza Naha, una bambina che viveva nei campi profughi Saharawi con gravi problemi di salute. Per rafforzare quel patto di amicizia, nel 2008, era partita da Macerata una delegazione, per portare aiuti umanitari e sostegno alla causa del popolo Saharawi. La foto "L’abbraccio" di Leoperdi ferma nel tempo l’abbraccio tra una donna saharawi capofamiglia e la direttrice generale di Meridiana, Barbara Vittori, nel momento del saluto prima del viaggio di ritorno in Italia.