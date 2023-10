Aiuti all’Ant per la preziosa missione

Domenica straordinaria al Cinciallegra, ove si è celebrato il 45° anniversario dell’Ant nel segno della solidarietà e del divertimento. Tantissima gente è intervenuta per vivere insieme una giornata en plein air, ma anche e soprattutto per dare un segno di vicinanza ad un’associazione che fa dell’assistenza a chi soffre la sua missione. Una giornata straordinaria per i bambini che hanno vissuto in sicurezza giochi diversi e potuto esprimere liberamente la loro vitalità. Esperienza nuova per molti, è stata cavalcare un pony messo a disposizione da I Cavalli delle Fonti, con la premurosa assistenza di Silvio Capodarca. Quanto mai istruttivo, poi, è stato apprendere da Elisa Pagliaro e il suo staff (Centro cinofilo ’Qua la zampa’) i segreti per crescere bene il proprio cagnolino. Molto interesse, infine, per la dotta lezione dell’ Associazione Astrofili ’Alpha Gemini’, che con il suo presidente Giampaolo Butani ha spiegato come i segreti del cielo non possono essere svelati solo nelle notti stellate ma anche in un giorno illuminato dal sole. A favore dell’Ant è stata organizzata anche una ricca pesca con premi messi a disposizione da diversi sponsor. L’iniziativa ha portato in cascina bei soldini, piccolo tesoro per un’associazione che vive di volontariato. All’evento ha partecipato anche l’ assessore alle Politiche dell’i Barbara Capponi. Per tutto questo, il grazie della presidente Fiorenza Paffetti Perugini allo staff del bar-ristorante Cinciallegra.

Giuliano Forani