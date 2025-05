Aiuti alle famiglie, c’è il bando comunale

Hanno già preso il via le adesioni al bando per interventi in favore delle famiglie reso noto dal Comune di Corridonia. Si può presentare domanda per un intervento a scelta tra sostegno economico e sociale a favore di donne sole in stato di gravidanza o con figli non riconosciuti dall’altro genitore, oppure per la fruizione si servizi ricreativi e attività si sostegno compiti, riferite al 2024. In quest’ultimo caso rientrano tutte quelle attività extrascolastiche che si svolgono al di fuori dell’orario scolastico e di natura volontaria, finalizzate sia all’ampliamento che al consolidamento delle conoscenze insegnate durante le lezioni scolastiche.

Le richieste potranno essere presentate fino alle 12,30 del 7 giugno: mediante l’invio a mezzo Pec all’indirizzo: comunecorridonia@pec.it o tramite consegna a mano presso lo sportello dell’ufficio istruzione e servizi sociali del Comune di Corridonia, sito in viale Sant’Anna, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e del sabato dalle 9,30 alle 12,30. Per informazioni ed eventuale supporto alla compilazione e modalità di presentazione della domanda ci si potrà rivolgere telefonicamente allo: 0733-439364 o 0733-439365.