Aiuti alle famiglie, ci sono i contributi

L’Ambito territoriale sociale 14 ha pubblicato un avviso per l’accesso ai contributi relativi al fondo famiglia (anno 2022), destinati al superamento di situazioni di disagio sociale ed economico. Possono richiedere i contributi le famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico dei genitori, minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, famiglie in carico ai servizi sociali con almeno un figlio minore. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in forma telematica tramite credenziali SPID, CIE o CNS utilizzando il browser Chrome per mezzo del Sistema Informativo SI Care disponibile all’indirizzo: www.ambitosociale14.it.