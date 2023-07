Aiuti alle famiglie, ecco le card Il Comune di Treia ha avviato un'iniziativa per sostenere i nuclei familiari con Isee inferiore a 15mila euro, attraverso l'emissione di una carta prepagata da 382,50 euro per acquisti di prima necessità. Entro il 30 settembre sarà spedita la comunicazione dei codici per l'attivazione.