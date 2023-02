Aiuti alle famiglie in difficoltà

L’Ambito territoriale sociale 16 dell’unione montana Monti Azzurri ha attivato una misura per il contrasto alla povertà energetica, in aiuto dei nuclei familiari. Tra i requisiti, Isee non superiore a 12mila euro o non superiore a 20mila euro in caso di famiglie numerose, con almeno quattro figli a carico. Sono coinvolti i Comuni di Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino. La domanda, via pec o per posta con raccomandata e ricevuta di ritorno o a mano (all’ufficio protocollo all’unione montana, con sede a San Ginesio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13), deve essere inviata entro e non oltre il 3 marzo.