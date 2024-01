Aiuti alle famiglie in difficoltà. Consegnate più di 400 scatole

La solidarietà in un pacco dono per le famiglie in difficoltà, questa l’iniziativa "Scatole di Natale" a cui l’amministrazione di Recanati ha aderito, come altri Comuni in tutta Italia. Proprio in questi giorni la Consulta per la Solidarietà fa sapere che sta terminando la distribuzione delle 402 scatole sospese ricevute dai cittadini ad altrettante famiglie e persone in difficoltà. "Questa è ormai diventata una consuetudine per i recanatesi che preparano con amore queste scatole per grandi e piccini – commenta Elisabetta Bernacchini, presidente della Consulta –. Ci hanno chiesto a chi sono dirette: noi le abbiamo distribuite alle famiglie che vivono un periodo di difficoltà, agli ospiti della locale casa di riposo, alle mamme e ai papà che frequentano il centro aiuto per la famiglia dove, tra le necessità quotidiane, trovano anche queste scatole per accendere sorrisi e scaldare i cuori. Questa bellissima iniziativa, voluta fortemente dall’assessora ai servizi sociali Paola Nicolini, è stata accolta fin da subito con grande entusiasmo da parte delle Associazioni, che, anno dopo anno, hanno visto crescere il consenso per questa iniziativa".