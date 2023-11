Aiuti alle famiglie in difficoltà. Il Comune stanzia 16mila euro

Sono state riaperte le domande per ottenere l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie, finalizzati al pagamento dell’utenza domestica di energia elettrica per contrastare i rincari tariffari.

Beneficiari dell’intervento sono appunto i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovano in una situazione di disagio socioeconomico, conseguente all’emergenza sanitaria di alcuni mesi fa e che temporaneamente sono impossibilitati ad affrontare gli oneri della conduzione dell’abitazione, in particolare per quanto concerne le spese per l’energia elettrica.

A disposizione, complessivamente, ci sono poco più di 16 mila euro (cifra residua del precedente stesso bando legato ai rincari per l’emergenza Covid) e i richiedenti dovranno inoltre attestare che il proprio nucleo familiare non dovrà avere complessivamente risparmi o comunque disponibilità finanziarie superiori a 15.000 euro alla data del 30 settembre di quest’anno. Sarà possibile presentare la richiesta, scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Corridonia, fino alle 12.30 del 25 novembre, nello sportello dell’ufficio istruzione e servizi sociali sempre del Comune di Corridonia che si trova in viale Sant’Anna.

Lo sportello è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e del sabato dalle 9.30 alle 12.30. Oppure si può inviare una mail tramite posta elettronica certificata a comunecorridonia@pec.it. Per informazioni e supporto alla compilazione e modalità di presentazione della domanda si potrà anche contattare i numeri 0733.439365 o 0733.439358, dal lunedì al sabato (dalle 10 alle 13).