Aiuti alle famiglie per la mensa

C’è tempo fino al 18 gennaio per presentare la domanda che permette di ottenere un contributo destinato alle famiglie con figli da zero e sei anni che utilizzano le mense scolastiche del Comune di Loro Piceno. La misura messa in atto dal Comune rappresenta un’agevolazione per i nuclei in difficoltà. Il bando è stato pubblicato sul sito dell’amministrazione comunale con la relativa domanda da compilare: permetterà ai beneficiari del contributo di essere supportati nell’acquisto dei buoni per i pasti scolastici.

Ovviamente possono partecipare le famiglie i cui figli frequentano le strutture comunali e verrà stilata una graduatoria sulla base di alcuni specifici requisiti che sono principalmente legati al reddito Isee.