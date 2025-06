Aiuti alle famiglie per lo sport dei figli

Il Comune di Treia apre il bando per la concessione di contributi alle famiglie a basso reddito con figli iscritti ad attività sportive. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 7 luglio. Possono presentare richiesta i nuclei che risiedono a Treia, hanno un Isee 2025 inferiore a 15mila euro, includono almeno un figlio tra i 6 e i 16 anni iscritto a una società sportiva o associazione dilettantistica nel territorio comunale. Il contributo sarà erogato entro i limiti delle risorse disponibili, e calcolato in base al valore Isee e alla quota di iscrizione pagata. È possibile una sola domanda per nucleo familiare.