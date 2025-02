Aiuti alle famiglie. Venerdì la scadenza

Ci sarà tempo fino alle 13 di venerdì per richiedere i contributi dedicati alle famiglie residenti a Corridonia che sostengono spese per il pagamento delle rette degli asili nido autorizzati e accreditati (pubblici o privati). I voucher, attivati grazie al Fondo Solidarietà Nido, danno diritto ad un contributo mensile di 100 euro fino ad esaurimento del fondo, che ammonta a 30mila euro. Tale avviso non riguarda coloro che hanno usufruito dell’asilo nido comunale "Il Girotondo". Per questi, infatti, il settore servizi sociali ha previso nel mese di marzo, a valere sulla retta di febbraio, un conguaglio per i costi eccedenti il bonus asilo nido Inps con riferimento alle rette da settembre a dicembre 2024. Le domande potranno essere consegnate all’ufficio servizi sociali (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30) o via pec all’indirizzo comunecorridonia@pec.it, utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune. "Questi voucher – ha spiegato l’assessore Nelia Calvigioni – mirano ad alleggerire il carico economico delle famiglie a cui diamo un aiuto concreto, basato su criteri Isee. Siamo convinti che vadano sostenute, consapevoli della loro necessità di conciliare tempi di vita e di lavoro".

Diego Pierluigi