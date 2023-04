Aiuti alle famiglie, via alle domande

Interventi a favore della famiglia, avviso pubblico. Sono aperti i termini per presentare domanda di ammissione ai contributi della Legge Regionale n. 301998, relativi al Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2021, per interventi a favore della famiglia. Si tratta di aiuti a madri sole in condizioni di difficoltà, con a carico uno o più figli minori, e alle famiglie per sostenere i costi per una terapia psicologica di supporto ai figli adolescenti tra i 10 ed i 18 anni, anche per contrastare gli effetti della pandemia. Possono accedervi i cittadini italiani, comunitari e extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità almeno annuale residenti nei Comuni dell’Ats n. 14 (Civitanova, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Monte San Giusto, Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati), che al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti previsti per ciascuno degli interventi. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata fino alle ore 23.59 del 12 maggio, pena la non ammissibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica tramite le credenziali Spid, Cie o Cns utilizzando il browser Chrome per mezzo del Sistema Informativo SI Care disponibile all’indirizzo: www.ambitosociale14.it, link: https:ambitosociale14.sicare.itsicarebenvenuto.php. É possibile richiedere informazioni presso il Comune di residenza.