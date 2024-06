"Aiuti alle imprese e rinascita del centro"

A guidare la lista ’Scegliamo Matelica’ alle prossime elezioni comunali è Marcello Catena, 66 anni, pensionato, sposato, padre di due figli.

Catena, perché ha scelto di candidarsi alla guida della città?

"Principalmente ho deciso di candidarmi e di mettermi a disposizione per questo ruolo perché amo Matelica e l’impegno civico mi appartiene da anni, ho svolto per molto tempo attività nell’associazionismo, ho ricoperto incarichi istituzionali come assessore per oltre 12 anni e dopo una lunga pausa ho deciso di rimettermi in gioco".

Quali sono secondo lei le priorità cittadine?

"Vogliamo rivitalizzare la città partendo dal centro storico, fornendo incentivi e sgravi per chi vorrà investire nell’artigianato, nella riapertura di botteghe storiche e nella promozione dei prodotti tipici. È fondamentale un rinnovato senso di comunità per lo sviluppo sociale ed economico e attuare tutte le azioni possibili per il benessere di tutti i cittadini, a partire dall’importante lavoro della Sinclinale Camerte come patrimonio Unesco per ridare centralità alla città nel nostro territorio, investendo su sociale, cultura e turismo perché possono essere le leve di rilancio della città".

Se sarà eletto sindaco, quali saranno le prime tre azioni?

"Ci attiveremo subito per ampliare il parcheggio con risalita del centro storico, attuare politiche di rilancio economico e creare un fondo di sostegno alle attività produttive prevedendo sgravi su tassazioni e contributi conto interesse per le aziende. Dal punto di vista sociale proporremo un referendum consultivo per chiedere il passaggio della nostra città, partendo dai servizi sanitari, alla provincia di Ancona: un’iniziativa importante volta alla salvaguardia dei nostri cittadini".

Perché scegliere la sua lista? "Perché significa dare una vera opportunità alla nostra città, perché il nostro impegno sarà rivolto alla città e al benessere di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, cosicché chi è nato a Matelica, l’ha scelta o la sceglierà in futuro sia orgoglioso del luogo dove vive, ognuno si senta veramente a casa e promuova le innumerevoli ricchezze dall’ambiente alla manifattura, dai prodotti tipici agli eventi, dalla coesione sociale all’innovazione".