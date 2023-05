Aiuti all’Emilia Romagna Servono scope, pale e secchi

Non sono ancora riusciti a partire per l’Emilia Romagna perché, nonostante siano stati allertati la scorsa settimana, poi la Regione ha deciso di annullare la trasferta in attesa di ulteriori disposizioni. Ma i volontari di Macerata Soccorso non sono voluti rimanere con le mani in mano e hanno voluto ugualmente dare il loro supporto per sostenere le popolazioni alluvionate. Per questo da qualche giorno è stata organizzata una raccolta di beni di prima necessità nella sede dell’associazione, che si trova a Sforzacosta, nel piazzale Ciccolini (davanti alla stazione).

"Abbiamo bisogno dei materiali più disparati come scope, tira acqua per pavimenti, badili e pale per ripulire gli spazi invasi dal fango – spiega Sauro Salvucci, vicepresidente dell’associazione -, ma anche di stivali e guanti in gomma, materiale per la pulizia domestica e l’igiene personale, secchi e generi alimentari a lunga conservazione, ma non refrigerati. Per motivi sanitari, invece, non è possibile inviare alcun tipo di abbigliamento usato".

Tutto il materiale poi verrà controllato dai volontari e spedito al più presto. Chi volesse sostenere la raccolta in favore degli sfotunati alluvionati dell’Emilia Romagna può lasciare il materiale tutti i giorni, dalle ore 15 alle 19. Al di fuori dell’orario di apertura, invece, è possibile chiamare preventivamente il numero 0733201377 e fissare un appuntamento per la consegna del materiale.