Aiuti della Svau ai libanesi

Aiuti alla popolazione libanese: la Svau dona materiali alla Folgore. L’associazione guidata da Roberto Frittelli si è incontrata con alcuni militari del Reggimento Logistico Folgore di Pisa, impegnati in Libano nell’ambito della missione Unifil dell’Onu. Dal deposito Svau di via Piane di Chienti è partito un container con 64.652 assorbenti, che saranno distribuiti in un paese dove le forze di Hamas sono in guerra con Israele e spesso si verificano bombardamenti. Nell’ambito degli aiuti umanitari, la Svau sarà in Ucraina a giugno.