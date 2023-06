Aiuti digitali per tutte le età: "Un’occasione culturale unica"

Il Comune di Montefano è stato inserito fra i 74 centri aperti al pubblico dove la Regione implementerà il progetto del Pnrr per la facilitazione digitale in modo da erogare formazione e assistenza all’uso della tecnologia digitale a chi, di età compresa tra i 18 e i 74 anni, ha poca o nessuna familiarità con il mondo digitale e il web. A Montefano sarà messo a disposizione per questa funzione un locale della Casa delle associazioni che sarà presidiato da personale dedicato e appositamente formato, in giorni e orari che il Comune sta definendo con la Regione. In sede sarà presente la strumentazione tecnica idonea a produrre, offrire e rendere fruibili, in presenza o online, contenuti informativi e formativi qualificati ed attività di supporto tecnico. "Si tratta di un’occasione unica – spiega il sindaco Barbieri (nella foto) – per innalzare il grado di cultura digitale, ormai indispensabile, e avvicinarla a tutti, avendo a disposizione una risorsa competente ed adatta a trasferire le proprie conoscenze agli altri".